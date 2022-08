Task Force – Kosovo su Explorer HD Channel: le attivita’ dell’Esercito e dei Carabinieri nella KFor – Canale 176 Sky (Di martedì 23 agosto 2022) In prima serata, venerdì 26 agosto alle ore 21.00, su Explorer HD Channel 176 di Sky, andrà in onda “ITALIANI IN Kosovo: DIETRO LE DIVISE GLI UOMINI”, la prima delle due puntate del seriale “Task Force”, prodotto da Italiainrete Network in collaborazione con Oberon Media International e con il supporto redazionale del quotidiano nazionale TFnews. Il programma è stato realizzato con la collaborazione dello Stato Maggiore della Difesa, del Comando Operativo Vertice Interforze, del Comando NATO della KFor (Kosovo Force, forza militare guidata dalla Nato responsabile di ristabilire l’ordine in Kosovo) del Regional Command West, il contingente multinazionale posto sotto Comando italiano e a prevalente componente ... Leggi su romadailynews (Di martedì 23 agosto 2022) In prima serata, venerdì 26 agosto alle ore 21.00, suHD176 di Sky, andrà in onda “ITALIANI IN: DIETRO LE DIVISE GLI UOMINI”, la prima delle due puntate del seriale “”, prodotto da Italiainrete Network in collaborazione con Oberon Media International e con il supporto redazionale del quotidiano nazionale TFnews. Il programma è stato realizzato con la collaborazione dello Stato Maggiore della Difesa, del Comando Operativo Vertice Interforze, del Comando NATO della, forza militare guidata dalla Nato responsabile di ristabilire l’ordine in) del Regional Command West, il contingente multinazionale posto sotto Comando italiano e a prevalente componente ...

