Roma, Mou sorride a metà: vince ma perde anche Zaniolo (Di martedì 23 agosto 2022) La Roma vince ancora 1-0 e Mourinho sorride a metà: il tecnico dovrà fare a meno di Zaniolo per tre settimane La Roma vince ancora 1-0 e Mourinho sorride a metà: il tecnico dovrà fare a meno di Zaniolo per tre settimane. Dopo Wijnaldum, che rientrerà nel 2023, anche Zaniolo è stato costretto al cambio a seguito di una brutta caduta che gli ha provocato la lussazione della spalla. Momenti di paura perché subito sembrava poteva essere qualcosa di ben più grave. Sta di fatto che per tre settimane il tecnico portoghese dovrà fare a meno del classe ’99. Sabato c’è la sfida contro la Juve e ai giallorossi mancheranno due big. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 agosto 2022) Laancora 1-0 e Mourinho: il tecnico dovrà fare a meno diper tre settimane Laancora 1-0 e Mourinho: il tecnico dovrà fare a meno diper tre settimane. Dopo Wijnaldum, che rientrerà nel 2023,è stato costretto al cambio a seguito di una brutta caduta che gli ha provocato la lussazione della spalla. Momenti di paura perché subito sembrava poteva essere qualcosa di ben più grave. Sta di fatto che per tre settimane il tecnico portoghese dovrà fare a meno del classe ’99. Sabato c’è la sfida contro la Juve e ai giallorossi mranno due big. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo ...

AliprandiJacopo : La Roma comunica che non ci sarà l'intervista di #Mourinho a #Dazn per la sovrapposizione con altri contenuti nella… - Frik70 : Prendo spunto da questa tabella. Se, come vedo qui e abbiamo visto tutti, il #Radu è stato il migliore in campo, co… - CalcioNews24 : #Mou vince ancora 1-0 ma sorride a metà ?? - spizzico78 : @Thy_76 @SaverioTolomeo @EnneatipoGiulia @Andrea_DiCarlo @ilgeometra72 Ma io sono per fai quello che vuoi nel rispe… - sportmediaset : Centrocampista e vice Abraham per accontentare Mou, ma servono cessioni #Roma #mercato #Belotti -