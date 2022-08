Ultime Notizie – West Nile, terzo caso in 10 giorni in Toscana: colpito un 16enne (Di lunedì 22 agosto 2022) terzo caso di West Nile Virus in Toscana negli ultimi dieci giorni. E’ un sedicenne, ricoverato al San Giuseppe di Empoli in seguito alla positività, e sta bene, riferisce l’azienda Usl Toscana Centro. In giornata sarà dimesso dall’ospedale. Il ragazzo, residente a Fucecchio, dopo aver trascorso due settimane di vacanze in Versilia con una visita al lago di Massaciuccoli, al suo rientro ha presentato febbre alta. Dopo una settimana di febbre persistente, è stato accompagnato dai genitori al pronto soccorso di Empoli e gli esiti del test su liquor hanno confermato la presenza di un’infezione da West Nile virus. “Il ragazzo ha presentato fin da subito un quadro clinico buono, senza particolari disturbi oltre la febbre alta. Il test sul ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 22 agosto 2022)diVirus innegli ultimi dieci. E’ un sedicenne, ricoverato al San Giuseppe di Empoli in seguito alla positività, e sta bene, riferisce l’azienda UslCentro. In giornata sarà dimesso dall’ospedale. Il ragazzo, residente a Fucecchio, dopo aver trascorso due settimane di vacanze in Versilia con una visita al lago di Massaciuccoli, al suo rientro ha presentato febbre alta. Dopo una settimana di febbre persistente, è stato accompagnato dai genitori al pronto soccorso di Empoli e gli esiti del test su liquor hanno confermato la presenza di un’infezione davirus. “Il ragazzo ha presentato fin da subito un quadro clinico buono, senza particolari disturbi oltre la febbre alta. Il test sul ...

