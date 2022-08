Palermo-Montecarlo 2022, conclusa la regata: ecco il vincitore (Di lunedì 22 agosto 2022) Ottime condizioni meteo hanno accompagnato la partenza della Palermo-Montecarlo 2022 nel Golfo di Mondello. Una flotta internazionale si è data appuntamento alle 12 in punto di venerdì 19 agosto, accompagnata da un vento favorevole tra i 10 e i 12 nodi per navigare lungo la rotta di quasi 500 miglia tra i capoluogo siciliano e il Principato. Dopo oltre due giorni di navigazione, ecco il vincitore. Palermo-Montecarlo 2022, Spirit of Nerina costretta al ritiro Il Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita, assegnato alla prima barca in tempo reale a tagliare il traguardo, va alla francese Lady Firts 3. Il Mylius 60FD di Jean Pierre Dreau è stato infatti il primo a concludere il percorso poco prima della mezzanotte di ieri, dopo 2 giorni 11 ore e 46 minuti di ... Leggi su nonsolonautica (Di lunedì 22 agosto 2022) Ottime condizioni meteo hanno accompagnato la partenza dellanel Golfo di Mondello. Una flotta internazionale si è data appuntamento alle 12 in punto di venerdì 19 agosto, accompagnata da un vento favorevole tra i 10 e i 12 nodi per navigare lungo la rotta di quasi 500 miglia tra i capoluogo siciliano e il Principato. Dopo oltre due giorni di navigazione,il, Spirit of Nerina costretta al ritiro Il Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita, assegnato alla prima barca in tempo reale a tagliare il traguardo, va alla francese Lady Firts 3. Il Mylius 60FD di Jean Pierre Dreau è stato infatti il primo a concludere il percorso poco prima della mezzanotte di ieri, dopo 2 giorni 11 ore e 46 minuti di ...

palermo24h : Palermo-Montecarlo 2022, Lady First 3 prima a tagliare il traguardo - MonacoTribuneIT : L’edizione 2022 della Palermo-Montecarlo ha preso il via venerdì 19 agosto alle 12 dal golfo di Mondello. Sulla lin… - palermo24h : Lady First 3 taglia il traguardo per prima alla Palermo-Montecarlo 2022 - telodogratis : Lady First 3 taglia il traguardo per prima alla Palermo-Montecarlo 2022 - blogsicilia : #notizie #sicilia Lady First 3 taglia il traguardo per prima alla Palermo-Montecarlo 2022 - -