(Di domenica 21 agosto 2022) Una delle storyline che avanti da più tempo in quel di Raw è tutta quella che coinvolge ilDay,e i Mysterios. Infatti da quandoè stato cacciato dalla stable, in favore di Finn Balor, si è subito pensato che al ritorno della Rated R Superstar, quest’ultimo avrebbe di certo cercato vendetta e così è stato e si vedrà seriuscirà a vendicarsi totalmente sulla sua ex-stable. Si vedrà anche il ruolo che avranno i Mysterios, soprattutto quello di Dominik. Il primo ostacolo persarà Damian Priest con i due che si affronteranno domani a Raw, a Toronto, Canada, città natale di. Bisogna sapersiCome da molti intuito però la direzione presa dalDay è stata cambiata in corso d’opera e l’esclusione di ...

Zona_Wrestling : Edge: 'I piani per il Judgment Day sono stati cambiati e ci siamo dovuti adattare' -

Una delle storyline che avanti da più tempo in quel di Raw è tutta quella che coinvolge il Judgment Day, Edge e i Mysterios. Infatti da quando Edge è stato cacciato dalla stable, in favore di Finn Bal ...Nella sua ultima intervista, la Rated R Superstar ha voluto raccontare come mai si sia chiamato così sui ring della WWE ...