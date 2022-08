Ascolti TV 20 agosto 2022 | sabato privo di ‘contenuto' per i campioni di Reazione a Catena

(Di domenica 21 agosto 2022) La giornata del 20è stata davvero interessante a livello ditv per Rai e Mediaset. Le due piattaforme rivali si sono date battaglia con le rispettive soap, programmi culturali, game show e altro ancora. In prima serata i due canali di punta hanno proposto entrambi delle repliche. Su Rai 1 Antonella Clerici con ‘The Voice Senior' e su Canale 5 Gerry Scotti con ‘Lo show dei record'. Chi avrà avuto la meglio? Intantocontinua ad andare avanti, ma l'ultima puntata è ancora lontanissima!TV ieri 20, Antonella Clerici meglio di Gerry Scotti in Prime Time Con la replica di The Voice Senior, Rai 1 è riuscita a conquistare l'attenzione di 1.85 milioni di spettatori oltre ad incassare una media share del 17.1%. Canale 5, attraverso ‘Lo show dei ...

AnnaMancini81 : Ascolti TV sabato 20 agosto, The Voice Senior 17.1%, Lo Show dei Record 10.1% - fabiofabbretti : Tutti gli #ascoltitv di ieri (sabato 20 agosto 2022) li trovate qui ?? - fabiofabbretti : Negli #ascoltitv settimanali (intera giornata) #RaiSport registra il 2.3% di share. Fa meglio del Nove (2.1%) e qua… - Teleblogmag : Sempre #thevoicesenior top prima serata estiva del sabato. #Ascoltitv Iscriviti gratuitamente al canale Telegram p… - MondoTV241 : Ascolti TV di sabato 20 agosto 2022: vince The Voice, Lo Show dei record si difende, bene gli Europei #ascoltiTV -

Redazione Sorrisi Rai1 " The Voice Senior ": 1.852.000 spettatori (share 17,1%). Rai2 " Europei di Atletica Leggera ": 1.247.000 spettatori (share 10,2%). Canale5 " Lo Show dei Record ": 1.182.000 ... la popolare soap di Rai3 che da anni tiene compagnia al pubblico a casa e raccoglie... ha ricordato al pubblico che la soap tornerà in onda da lunedì 29, dunque tra circa una settimana, ... Ascolti tv 20 agosto 2022: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ...