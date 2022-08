Tiscali Notizie

Lo dichiara la professoressa Filomena, presidente di, l'associazione italiana per gli studi sulla qualità della vita."E' arrivato il momento che qualsiasi decisione che riguardi il ...... ha confermato alla presidenza per il prossimo triennio 2022/25 la professoressa Filomena. 'Sono onorata per la fiducia che il Consiglio direttivo dimi ha voluto rinnovare ... Maggino: (Aiquav): in programma M5S attenzione benessere cittadini Milano, 20 ago. (askanews) - 'Nel programma presentato dal Presidente Conte e dal M5S sono presentate molte misure e molte proposte che, ...