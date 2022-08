Ipotesi doppia cessione in casa Napoli: arriva la notizia sul futuro dei due azzurri (Di sabato 20 agosto 2022) Non solo mercato in entrata, negli ultimi giorni infatti si è parlato tanto anche di alcuni possibili partenti in casa Napoli, gli ultimi nomi sono stati quelli di Elmas e Lozano. I due calciatori parevano essere finiti nel mirino di Everton e Manchester United. L’edizione odierna de Il Mattino però smentisce la possibilità di vedere una di queste due cessioni, pare infatti che i due calciatori azzurri non si muoveranno da Napoli. Il noto quotidiano specifica infatti che gli interessamenti dei due club inglesi per Lozano ed Elmas, sono solo voci e nulla di concreto dato che non sono arrivate offerte al Napoli. Entrambi i calcitori sono destinati ad essere protagonisti nella prossima stagione del Napoli. (Photo by Miguel MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 20 agosto 2022) Non solo mercato in entrata, negli ultimi giorni infatti si è parlato tanto anche di alcuni possibili partenti in, gli ultimi nomi sono stati quelli di Elmas e Lozano. I due calciatori parevano essere finiti nel mirino di Everton e Manchester United. L’edizione odierna de Il Mattino però smentisce la possibilità di vedere una di queste due cessioni, pare infatti che i due calciatorinon si muoveranno da. Il noto quotidiano specifica infatti che gli interessamenti dei due club inglesi per Lozano ed Elmas, sono solo voci e nulla di concreto dato che non sonote offerte al. Entrambi i calcitori sono destinati ad essere protagonisti nella prossima stagione del. (Photo by Miguel MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP ...

