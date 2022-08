Traffico Roma del 19-08-2022 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 agosto 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazionescorrevole in queste prime ore del pomeriggio rallentamenti e code ad Ostia per un incidente avvenuto in via della Corazzata altezza di via del sommergibile altri rallentamenti in via della Tenuta del Cavaliere nei pressi di via di lunghezza sono dovuti a interventi di messa in sicurezza di un muro pericolante in questo tratto senso unico alternato Per quanto riguarda il trasporto ferroviario da oggi a domenica prossima 21 agosto lavori di manutenzione traOstiense e Fiumicino aeroporto cancellazioni e sostituzioni con busta per i treni Leonardo Express e per i treni regionali della relazione OrteTiburtina Fiumicino aeroporto per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Manuel ...