L'ex generale della Finanza che si è inventato uno stato in Antartide truffando 700 persone (Di venerdì 19 agosto 2022) Il 7 aprile 2021 una pattuglia della Polizia si presenta davanti a un'abitazione di Catanzaro. Gli agenti avevano ricevuto una soffiata per spaccio di droga (che poi avrebbero comunque trovato all'interno). Quando bussano alla porta, però, si ritrovano davanti a due persone che si dichiarano "diplomatici" di uno stato in Antartide. Il sostituto procuratore del capoluogo calabrese avvia subito un'inchiesta e ordina alla Digos di perquisire la "sede diplomatica". Di li a poco, gli investigatori scoperchieranno un vaso di Pandora. "Appena arrivato sulla scena, ero incredulo!", dice a Il Foglio il vice questore aggiunto Antonio Caliò, dirigente della Digos della Questura di Catanzaro, presente al blitz. "I soggetti non volevano farci entrare, nonostante un regolare mandato

