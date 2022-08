Tromba d'aria sul Twiga, Daniela Santanchè: 'Tutto distrutto, non ho parole' (Di giovedì 18 agosto 2022) Danni al Twiga per il maltempo (Foto Instagram / Daniela Santanchè) Per approfondire : Articolo : Maltempo in Toscana, due morti. Firmato lo stato di emergenza regionale Articolo : Dramma maltempo, ... Leggi su lanazione (Di giovedì 18 agosto 2022) Danni alper il maltempo (Foto Instagram /) Per approfondire : Articolo : Maltempo in Toscana, due morti. Firmato lo stato di emergenza regionale Articolo : Dramma maltempo, ...

DSantanche : La tromba d’aria è arrivata sulla costa e questa è la situazione al Twiga. Mesi di lavoro distrutti in pochissimo… - MediasetTgcom24 : Maltempo in Toscana: due morti a Lucca e Carrara | Tromba d'aria anche in Liguria | Danni in Emilia e allerta in Lo… - Tg3web : Nubifragi e venti fortissimi in Toscana. Due vittime, a Carrara e Lucca travolte dalla caduta di alberi. Tromba d'a… - Grazia_eso3 : RT @Misurelli77: Una tromba d'aria devasta il Twiga della Santanchè che ha sempre definito i cambiamenti climatici una bufala. Il Karma non… - Dorian221190 : RT @Misurelli77: Una tromba d'aria devasta il Twiga della Santanchè che ha sempre definito i cambiamenti climatici una bufala. Il Karma non… -