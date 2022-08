No, in Italia non c'è un'emergenza sicurezza (Di martedì 16 agosto 2022) Ogni anno, in occasione della tradizionale riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica del 15 agosto, il ministero dell'Interno pubblica un quadro riassuntivo delle attività delle forze dell'ordine. Quest'anno il dossier è stato diffuso non durante un noioso Ferragosto ma nel bel mezzo di un'infuocata campagna elettorale che si gioca anche, e molto, sul tema della sicurezza. Comprensibilmente, i numeri del Viminale hanno alimentato la polemica tra i partiti. Dal 1 agosto 2021 al 31 luglio 2022, in Italia sono stati commessi 2.116.479 reati. Gli omicidi sono stati 319 (di cui 36 attribuibili alla criminalità organizzata), mentre sono state effettuate 24.644 rapine. 902.014 sono invece i furti compiuti. Si tratta di numeri in aumento rispetto al periodo precedente, che però era stato il migliore ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 16 agosto 2022) Ogni anno, in occasione della tradizionale riunione del comitato per l'ordine e lapubblica del 15 agosto, il ministero dell'Interno pubblica un quadro riassuntivo delle attività delle forze dell'ordine. Quest'anno il dossier è stato diffuso non durante un noioso Ferragosto ma nel bel mezzo di un'infuocata campagna elettorale che si gioca anche, e molto, sul tema della. Comprensibilmente, i numeri del Viminale hanno alimentato la polemica tra i partiti. Dal 1 agosto 2021 al 31 luglio 2022, insono stati commessi 2.116.479 reati. Gli omicidi sono stati 319 (di cui 36 attribuibili alla criminalità organizzata), mentre sono state effettuate 24.644 rapine. 902.014 sono invece i furti compiuti. Si tratta di numeri in aumento rispetto al periodo precedente, che però era stato il migliore ...

TizianaFerrario : Ci si può sempre ricredere nella vita,ma sul dittatore #Mussolini che ha portato l'Italia in guerra alleata dei naz… - RaphaelRaduzzi : La @LegaSalvini ha appena deciso di ricandidare l'ex Forza Italia Antonio Angelucci. Un tizio che in parlamento no… - lauraboldrini : Simpatie #novax, rapporti perduranti con la galassia neofascista, anti-europeismo, non riconoscimento dei diritti… - FaberCluster : RT @captblicero: A sentire Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia è lontano anni luce dal fascismo. Nel partito, ha ribadito, “non c’è spazio pe… - fearlessfrvn : in italia non sono organizzati, quindi mettetevi l’anima in pace, non serve fare 97 giorni -