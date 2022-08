Monreale | forti venti di scirocco nella notte | divampano i primi incendi 

Leggi su filodirettomonreale

(Di martedì 16 agosto 2022) Leraffiche di vento di, associate alle elevate temperature, hanno favorito questail diffondersi di alcuni incendi. Fortunatamente non sono state invase grandi aree del patrimonio boschivose, né sono state minacciare abitazioni. Un intervento antincendio nel cuore dellaè stato reso necessario a valle Presti. Gli addetti in poche ore hanno avuto la meglio sulle fiamme e hanno bonificato la zona. Nelle mattinate altri intersono stati richiesti in via PG 19, nei pressi dei piloni del ponte dello scorrimento veloce Palermo-Sciacca. Infine nelle ultime ore gli addetti dell’associazione di protezione civile Evergreen sono stati allertati per spegnere le fiamme che si erano sviluppate in contrada Agrifoglio sopra Pioppo (foto ...