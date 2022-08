Elezioni 2022, ‘strappo gentile’ di Rotondi: “Sosterrò Meloni” (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – Qualcuno lo ha definito lo ‘strappo gentile’ di un vecchio berlusconiano. Gianfranco Rotondi, apprende l’Adnkronos, sosterrà Giorgia Meloni alle Elezioni del 25 settembre. Secondo gli ultimi boatos, che l’esponente Dc non conferma, potrebbe correre in uno dei collegi (uninominale o proporzionale, ancora non è chiaro) riservati da Fratelli d’Italia ai centristi di ‘Noi moderati’ di Brugnaro-Lupi-Toti alle politiche. ”Non ho chiesto la candidatura a Forza Italia – dice Rotondi, presidente di ‘Verde è popolare’, deputato non iscritto al partito azzurro ma, allo stato uno dei vicepresidenti del gruppo alla Camera – per una elementare regola di galateo: ho cercato di convincere Fi a sostenere Giorgia Meloni premier, con gli argomenti che ho ampiamente ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – Qualcuno lo ha definito lodi un vecchio berlusconiano. Gianfranco, apprende l’Adnkronos, sosterrà Giorgiaalledel 25 settembre. Secondo gli ultimi boatos, che l’esponente Dc non conferma, potrebbe correre in uno dei collegi (uninominale o proporzionale, ancora non è chiaro) riservati da Fratelli d’Italia ai centristi di ‘Noi moderati’ di Brugnaro-Lupi-Toti alle politiche. ”Non ho chiesto la candidatura a Forza Italia – dice, presidente di ‘Verde è popolare’, deputato non iscritto al partito azzurro ma, allo stato uno dei vicepresidenti del gruppo alla Camera – per una elementare regola di galateo: ho cercato di convincere Fi a sostenere Giorgiapremier, con gli argomenti che ho ampiamente ...

Mov5Stelle : Ecco l’elenco delle proposte di autocandidatura pervenute per le prossime elezioni politiche. Gli iscritti potran… - Adnkronos : #Elezioni2022, Renzi: 'Progetto #terzopolo va oltre #25settembre'. - Mov5Stelle : Da quando siamo entrati in Parlamento, la nostra azione ha sempre seguito un’unica strada: la tutela degli interess… - albiuno : RT @Tommasocerno: Notradamus o meglio la damus de noantri - ledicoladelsud : Elezioni 2022, hacker vs parlamentarie M5s: “Respinti gli attacchi” -