Tennis: Atp Cincinnati, 5 azzurri nel tabellone principale (Di lunedì 15 agosto 2022) Cincinnati, 15 ago. -(Adnkronos) - Diventano cinque gli azzurri ai nastri di partenza del 'Western & Southern Open', settimo Atp Masters 1000 in calendario, dotato di un montepremi di 6.280, 880 che si sta disputando sui campi in cemento di Mason, un sobborgo di Cincinnati, in Ohio (combined con un Wta 1000). Lorenzo Sonego, numero 56 del mondo, ha infatti battuto al turno decisivo delle qualificazioni per 6-2, 6-4, in poco meno di un'ora e mezza di gioco, lo statunitense Bradley Klahn, senza ranking ed in tabellone come 'alternate'. Per il piemontese esordio nel main draw contro la wild card di casa Ben Shelyon, numero 229 Atp (nessun precedente). Lorenzo Musetti, numero 33 del mondo, ha regolato 6-4 6-4, in due ore e un quarto di partita, il serbo Dusan Lajovic, numero 87 Atp, già battuto anche al primo turno del ...

