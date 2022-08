Serie A 2022/2023: rigori a favore e contro, ecco la classifica (Di lunedì 15 agosto 2022) Inizia la Serie A 2022/2023 e, come accaduto la scorsa stagione, sarà molto probabile assistere a tanti calci di rigore. In merito, è sempre molto interessante capire chi ne ha ricevuti di più a favore e chi invece ha subito maggiori penalty ai propri danni: ecco dunque la classifica costantemente aggiornata dei rigori a favore e contro della stagione 2022/2023 di Serie A, ricordando che la scorsa stagione al Napoli furono assegnati 13 rigori, contro 1 solo fischiato contro, e all’Udinese appena 4. ecco la classifica, aggiornata in tempo reale, dei calci di rigore assegnati nella stagione ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 agosto 2022) Inizia lae, come accaduto la scorsa stagione, sarà molto probabile assistere a tanti calci di rigore. In merito, è sempre molto interessante capire chi ne ha ricevuti di più ae chi invece ha subito maggiori penalty ai propri danni:dunque lacostantemente aggiornata deidella stagionediA, ricordando che la scorsa stagione al Napoli furono assegnati 131 solo fischiato, e all’Udinese appena 4.la, aggiornata in tempo reale, dei calci di rigore assegnati nella stagione ...

OfficialASRoma : ?? Porta inviolata per la nona volta in Serie A dall'inizio del 2022 ?? #ASRoma - Gazzetta_it : Dazn, giornata di disservizi. La piattaforma si scusa e propone un link alternativo - acmilan : A six-goal thriller to start the season, read all about it! ?? - Lex89691932 : RT @DiMarzio: #VeronaNapoli, Spalletti: 'Abbiamo solo bisogno di tempo. #Lobotka oggi sembrava #Iniesta' - serieB123 : SerieB Sudtirol, casting per la panchina: ecco il favorito -