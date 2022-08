Di Maio | “Spiace che la destra chieda le dimissioni di Mattarella”

(Di lunedì 15 agosto 2022) Diavvisa il centro. Il leader di Impegno Civico, candidato nelle liste del centrosinistra, non ha digerito le parole di Berlusconi sudi alcuni giorni fa e quest’oggi ha lasciato una dichiarazione polemica nei riguardi del centro. Ha difeso l’operato del Capo dello Stato e ha sottolineato l’insofferenza di Lega, FI e FDI L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

ArmandoTorregg1 : @giuditta_pini Serve di maio spiace !!!!???? - Parlamenteide : Di Maio: 'Spiace destra chieda dimissioni #Mattarella''Il ruol Di Maio: 'Spiace destra chieda dimissioni… - Parlamenteide : Ore 12:07 - Di Maio: «Spiace destra chieda dimissioni #Mattarella» «Il ruolo del Quirinale è sempre fondamenta… - PanPanVittoria : @961raffaele @matteosalvinimi Spiace per te! Immagino tu voti il letta maio - Liber______ : @itinagli @pdnetwork @InOndaLa7 mi spiace Ire, ma io voto #Calenda #TerzoPolo #ItaliaSulSerio Non posso votare Fra… -

Giornale di Puglia

'Cari amici " ha scritto " minon essere più con voi dopo 70 anni assieme. Ma anche la ... Massima vicinanza alla famiglia e ai suoi cari': così Luigi Di, capo politico di Impegno Civico.Poi c'è spazio anche per una dichiarazione sugli avversari delle prossime elezioni: 'che ... L'annuncio di DiTra le priorità di Luigi Dic'è quella di abolire l' Iva sui generi di ... Di Maio: "Spiace destra chieda dimissioni Mattarella" Di Maio avvisa il centrodestra. Il leader di Impegno Civico, candidato nelle liste del centrosinistra, non ha digerito le parole di Berlusconi su Mattarella di ...ROMA - "Il ruolo del Quirinale e' sempre fondamentale, al di la' delle leggi elettorali e delle maggioranze, perche' e' il garante della Costituzione. Mi e' dispiaciuto che in questi giorni c'e' stato ...