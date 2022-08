VIDEO | Ancora problemi per DAZN: monta LA PROTESTA sui social! (Di domenica 14 agosto 2022) Nuovo caos social contro DAZN. La nota piattaforma di streaming che, per il secondo anno consecutivo, trasmetterà la Serie A in esclusiva, ha avuto dei problemi di accesso negli ultimi minuti. Molti utenti stanno riscontrando delle difficoltà ad accedere al sito. Una situazione in cui poche persone si sarebbero volute trovare, considerando che quando DAZN è andato in down, erano Ancora in corso la gara tra Fiorentina e Cremonese e quella tra Lazio e Bologna. Il team di DAZN, nel frattempo, ha voluto porgere le sue scuse agli abbonati attraverso un comunicato: “Alcuni utenti stanno attualmente riscontrando problemi di accesso sulla nostra piattaforma. Stiamo lavorando duramente per trovare il prima possibile una soluzione e ci scusiamo per l’inconveniente“. Gli utenti si augurano che il ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 14 agosto 2022) Nuovo caos social contro. La nota piattaforma di streaming che, per il secondo anno consecutivo, trasmetterà la Serie A in esclusiva, ha avuto deidi accesso negli ultimi minuti. Molti utenti stanno riscontrando delle difficoltà ad accedere al sito. Una situazione in cui poche persone si sarebbero volute trovare, considerando che quandoè andato in down, eranoin corso la gara tra Fiorentina e Cremonese e quella tra Lazio e Bologna. Il team di, nel frattempo, ha voluto porgere le sue scuse agli abbonati attraverso un comunicato: “Alcuni utenti stanno attualmente riscontrandodi accesso sulla nostra piattaforma. Stiamo lavorando duramente per trovare il prima possibile una soluzione e ci scusiamo per l’inconveniente“. Gli utenti si augurano che il ...

acmilan : A new chapter begins and we are still hungry! ????? Abbiamo ancora fame: pronti per la nuova stagione! ?????… - elio_vito : Eh niente, può fare tutti i video che vuole in tutte le lingue del mondo ma contano i fatti, la fiamma arde ancora nel simbolo di Meloni. - FINOfficial_ : Ancora BENNY!! L’ennesima dimostrazione di forza, potenza, classe e maturità. Benedetta Pilato piazza l’uno due per… - gabgrea : RT @parallelecinico: La sua pallacanestro era avanti anni luce a tutti. Lo era trent'anni fa, lo è ancora oggi, lo sarà per sempre. 63 anni… - gabrielinaMa : RT @Sckstella29: Ho provato una tenerezza in queste scene Serkan che la amava profondamente vedere lui che la lascia andare fa male ancor… -