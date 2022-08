Golf, DP World Tour 2022: Ewen Ferguson resta al comando dell’ISPS Handa World Invitational ad un round dal termine. Celli in top ten, risale Migliozzi (Di sabato 13 agosto 2022) I Golfisti del DP World Tour continuano a darsi battaglia nell’ISPS Handa Invitational presented by Aviv Clinics (montepremi 1,5 milioni di dollari). Siamo ormai giunti al termine del terzo round ed Ewen Ferguson resta saldamente al comando della leaderboard del torneo nordirlandese. Lo scozzese guida con lo score di -11 (199 colpi), chiudendo il sabato britannico con un giro da -2. -8 e seconda posizione in solitaria per l’americano John Catlin, che precede di una lunghezza il danese Marcus Helligkilde, lo scozzese Connor Syme, lo spagnolo Borja Virto, e l’inglese Jack Senior. -6 e settimo posto per l’inglese Richard Mansell, seguito con -5 dai connazionali Mattew Baldwin e Jamie ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) Iisti del DPcontinuano a darsi battaglia nell’ISPSpresented by Aviv Clinics (montepremi 1,5 milioni di dollari). Siamo ormai giunti aldel terzoedsaldamente aldella leaderboard del torneo nordirlandese. Lo scozzese guida con lo score di -11 (199 colpi), chiudendo il sabato britannico con un giro da -2. -8 e seconda posizione in solitaria per l’americano John Catlin, che precede di una lunghezza il danese Marcus Helligkilde, lo scozzese Connor Syme, lo spagnolo Borja Virto, e l’inglese Jack Senior. -6 e settimo posto per l’inglese Richard Mansell, seguito con -5 dai connazionali Mattew Baldwin e Jamie ...

