Arctic Race of Norway 2022: tappa e maglia per Victor Lafay, decima piazza per Nicola Conci (Di sabato 13 agosto 2022) Il primo successo era stato poco più di un anno fa al Giro d'Italia 2022. Il secondo arriva oggi: nel tappone con arrivo in quel di Skallstuggu, terza frazione dell'Arctic Race of Norway, Victor Lafay riesce a dettar legge. Il transalpino della Cofidis è riuscito ad involarsi in solitaria negli ultimi due chilometri pendenti in terra scandinava, prendendosi oltre alla vittoria anche la leadership della classifica generale. Alle sue spalle il connazionale Kévin Vauquelin (Team Arkéa Samsic) che ha regolato un drappello folto che ha visto in terza piazza Hugo Houle (Israel – Premier Tech). In casa Italia da segnalare la positiva prestazione di Nicola Conci (Alpecin-Deceuninck), appena staccato dal drappello principale e decimo sul

