Simeone visite mediche già fissate a Villa Stuart

Giovanni Simeone è un nuovo giocatore del Napoli, visite mediche a Villa Stuart fissate per sabato 13 agosto. A questo punto sarà una corsa contro il tempo per portare Simeone a giocare Verona-Napoli, ovviamente non da titolare ma quantomeno in panchina, anche perché oltre a Osimhen non ci sono altre punte centrali per Luciano Spalletti. L'arrivo di Simeone al Napoli è stato annunciato da Sky Sport. Il giocatore si trasferisce in azzurro per una cifra complessiva di 15,5 milioni, compresi bonus. Aurelio De Laurentiis lo prenderà in prestito oneroso a 3,5 milioni di euro e poi verserà il saldo. Il presidente del Napoli è riuscito anche a spuntarla sulla clausola dell'obbligo di riscatto che scatterà solo in caso di qualificazione in Champions League ...

