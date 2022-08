napolista : #Sacchi su #Ancelotti alla Gazzetta dello Sport: «Non è semplice essere apprezzati da un intero gruppo di persone,… - Rikymilanista92 : RT @jackpoolista: Dopo l’ennesimo trofeo ecco gli allenatori UEFA più vincenti ????Ancelotti - 9 ?????????????? Ferguson - 7 ???? Trapattoni - 7 ????… - Fla_69M : @Edorsi53 @ValerioIafrate Non sono d’accordo c’è chi ha insegnato calcio nuovo (Sacchi, Chapman, Michels, pochi alt… - TOSADORIDANIELA : RT @jackpoolista: Dopo l’ennesimo trofeo ecco gli allenatori UEFA più vincenti ????Ancelotti - 9 ?????????????? Ferguson - 7 ???? Trapattoni - 7 ????… - nyabokakojordy5 : @UEFAcom_it Ci sono tante allenatori come Lippi e Sacchi . Ma adesso preferisco Carlo Ancelotti -

IlNapolista

... secondo Arrigo, per 'il suo carattere e le sue immense conoscenze calcistiche' Nessuno può parlar male diè una certezza secondo, non solo dal punto di vista tecnico ...Così oggi su twitter scrive Fioccano le reazioni: 'In realtà scelse anche Van Basten Gullit Rijkaard Donadonie via dicendo. Dettagli insomma', oppure: 'ha cambiato il calcio ... Sacchi su Ancelotti: «È un vincente per il suo carattere e le sue immense conoscenze calcistiche» - ilNapolista Il giornalista Tony Damascelli, a pochi giorni dall'inizio della Serie A, esalta Carlo Ancelotti e invia una frecciata nemmeno troppo velata ad Aurelio De Laurentiis.L'impresa dello scorso anno lo ha già fatto entrare nella storia del Milan, ma Stefano Pioli, che in due anni e mezzo ha portato il Diavolo dalla disfatta di Bergamo al tricolore, non ...