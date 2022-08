Chelsea | Tuchel | «Tra me e Aubameyang c’è un legame stretto»

(Di venerdì 12 agosto 2022) L’allenatore delha parlato del suo rapporto con, attaccante che piace molto ai Blues Thomas, allenatore del, in conferenza stampa ha parlato del suo rapporto con, attaccante finito nel mirino dei Blues. LE PAROLE – «Mi è piaciuto molto lavorare con lui al Borussia Dortmud, è stato un piacere. Non ho mai avuto problemi. Alcuni giocatori rimangono i tuoi giocatori, perché sei molto legato. Auba è uno di questi. Anche quando abbiamo giocato contro l’Arsenal, è stato subito un». L'articolo proviene da Calcio News 24.

