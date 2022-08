Ultime Notizie – Negati domiciliari a trapper Simba La Rue | “Non vuole cambiare vita”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 11 agosto 2022) Nessuna comunità in cui trascorrere gli arrestiper Mohamed Lamine Saida, noto comeLa Rue, che potrà lasciare il carcere di San Vittore solo per essere sottoposto a un’operazione chirurgica per riparare ai danni subiti alla gamba destra nell’agguato, a colpi di coltelli, del 15 giugno scorso a Treviolo (Bergamo). Lo ha deciso il gip di Milano Guido Salvini che ha negato l’attenuazione della misura e ha autorizzato a trasferire “nel più breve tempo possibile” il giovane, in carcere per rapina e per il sequestro del ‘rivale Baby Touchè, all’ospedale San Gerardo di Monza. Una concessione – dopo il primo no ai– che arriva dopo la perizia del medico legale Marco Scaglione che ha riconosciuto come le condizioni di salute “non siano compatibili con la prosecuzione di un regime ...