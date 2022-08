Lui mi ha tradita E se fosse questa l’occasione per ricominciare?

Leggi su dilei

(Di giovedì 11 agosto 2022) Diciannove anni di matrimonio, figlie entrambe alle scuole superiori, ragazze in gamba e giudiziose. Un matrimonio tranquillo che va avanti per inerzia, quasi un matrimonio bianco se nonper gli sporadici momenti che in un anno potrei contare sulle dita di una mano. Amicizie diverse, interessi diversi, ferie per lo più separate (di solito ci concediamo due settimane tutti insieme con le ragazze, poi io torno a casa e lui fa altre due settimane con le figlie dai suoi in Molise). Sapevo che lui avrebbe potuto cercare altro e la cosa non mi ha mai preoccupato più di tanto, non provando più gelosia nei suoi confronti. E infatti, scopro che ha un’altra. Lui dice che è solo sesso e nessuno dei due è intenzionato a mandare a monte i rispettivi matrimoni. Potrei far finta di niente anche io e continuare così. Ma mi sono chiesta: e se...