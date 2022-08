SecolodItalia1 : Atlantismo, fisco e sicurezza: approvato il programma di centrodestra. Ecco il documento - luciaperiss : RT @Andrea_Diesis: Cominciamo da qui. 1.Politica estera: europeismo e atlantismo. 2.Politica interna: piena realizzazione del PNRR. 3.Ener… - Rosabianca123 : RT @Andrea_Diesis: Cominciamo da qui. 1.Politica estera: europeismo e atlantismo. 2.Politica interna: piena realizzazione del PNRR. 3.Ener… - Andrea_Diesis : Cominciamo da qui. 1.Politica estera: europeismo e atlantismo. 2.Politica interna: piena realizzazione del PNRR. 3… - MattiaM77 : @gis_giannuzzo Regolare fine vita, riforma fisco, sburocratizzare, liberalizzazioni, stato sociale meno assistenzia… -

Il documento, in 15 punti, si apre facendo professione died europeismo, come richiesto ... Si passa poi al. Si parla di flat tax ma prevedendo una introduzione progressiva. E senza ...... incentrata su un marcato europeismo eoltre al sostegno all'Ucraina anche attraverso l'..., concorrenza e giustizia. Per quanto riguarda invece il tema dell' energia , Renzi e Calenda ...Pronta la bozza preparata dagli sherpa e consegnata ai leader. Il compromesso sulla flat tax: «estensione per le partite Iva fino a 100mila euro di fatturato e flat tax su incremento di reddito rispet ..."Forza Italia non ha un nuovo simbolo: abbiamo solo aggiunto un elemento del Ppe che in tutta Europa rappresenta il centro vero, alternativo alla sinistra, non cartello elettorale nato dal nulla ma il ...