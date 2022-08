Rfi: pubblicato bando Ue da 1,1 mld per lavori AV nodo di Firenze (Di mercoledì 10 agosto 2022) Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane) ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Ue un bando di gara, dell'importo complessivo di oltre 1,1 miliardi di euro, per la realizzazione del passante e della stazione AV del nodo di Firenze. Si tratta, informa una ... Leggi su borsaitaliana (Di mercoledì 10 agosto 2022) Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane) hain Gazzetta Ufficiale dell'Ue undi gara, dell'importo complessivo di oltre 1,1 miliardi di euro, per la realizzazione del passante e della stazione AV deldi. Si tratta, informa una ...

