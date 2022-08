Il Pd da troppo tempo offre di sé l’immagine del meno peggio (Di martedì 9 agosto 2022) di Michele Sanfilippo Non ho mai condiviso un solo punto dell’agenda politica di Carlo Calenda. Quando lui e Letta hanno fatto l’accordo del 2 giugno ho pensato: però, ce l’ha fatta a riportare il Pd a centro e ridare vita a qualcosa di molto simile alla vecchia Democrazia Cristiana. Niente che avrei mai votato ma, se non altro, sarebbe stato un riferimento politico non privo di una certa coerenza. Poi Letta s’è scatenato e ha stipulato accordi con chiunque tranne, ovviamente, per quei pericolosi sovversivi del Movimento 5 stelle. Sono entrati tutti: Fratoianni, Bonelli, Di Maio e Tabacci. Mancava solo l’associazione delle Giovani Marmotte ma non è escluso che provi anche con loro. A questo punto Calenda ha fatto qualcosa che non mi sarei mai aspettato. Ha detto: “No! Quest’ammucchiata non ha alcuna credibilità”. Come ho già detto non condivido il progetto politico di Calenda, che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) di Michele Sanfilippo Non ho mai condiviso un solo punto dell’agenda politica di Carlo Calenda. Quando lui e Letta hanno fatto l’accordo del 2 giugno ho pensato: però, ce l’ha fatta a riportare il Pd a centro e ridare vita a qualcosa di molto simile alla vecchia Democrazia Cristiana. Niente che avrei mai votato ma, se non altro, sarebbe stato un riferimento politico non privo di una certa coerenza. Poi Letta s’è scatenato e ha stipulato accordi con chiunque tranne, ovviamente, per quei pericolosi sovversivi del Movimento 5 stelle. Sono entrati tutti: Fratoianni, Bonelli, Di Maio e Tabacci. Mancava solo l’associazione delle Giovani Marmotte ma non è escluso che provi anche con loro. A questo punto Calenda ha fatto qualcosa che non mi sarei mai aspettato. Ha detto: “No! Quest’ammucchiata non ha alcuna credibilità”. Come ho già detto non condivido il progetto politico di Calenda, che ...

