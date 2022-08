Ed il Vaticano apre il suo primo Centro Commerciale (Di lunedì 8 agosto 2022) Aprirà nel cuore di Roma, all’interno del Terminal Vaticano adiacente Piazza San Pietro Vatican Mall, il nuovo progetto retail dove lo shopping è solo uno degli elementi che lo rendono unico. Un innovativo boutique Mall -certificato Covid Free e realizzato in ottica smart grid con l’applicazione della tecnologia più evoluta- che ospiterà grandi brand nazionali e internazionali offrendo servizi esclusivi per il cliente, arte, tecnologia innovativa, iniziative etico solidali ed enogastronomia di qualità. Arte, Etica e Tecnologia sapientemente miscelate tra loro, sono le basi di un’esperienza a tutto tondo dedicata a fruitori esigenti e consapevoli, turisti e romani desiderosi di circondarsi del bello e del buono.Il nuovo Smart Grid Mall aprirà al pubblico nell’autunno 2022, ed è frutto di un importanteinvestimento complessivo di oltre 15 milioni di euroda parte di ... Leggi su panorama (Di lunedì 8 agosto 2022) Aprirà nel cuore di Roma, all’interno del Terminaladiacente Piazza San Pietro Vatican Mall, il nuovo progetto retail dove lo shopping è solo uno degli elementi che lo rendono unico. Un innovativo boutique Mall -certificato Covid Free e realizzato in ottica smart grid con l’applicazione della tecnologia più evoluta- che ospiterà grandi brand nazionali e internazionali offrendo servizi esclusivi per il cliente, arte, tecnologia innovativa, iniziative etico solidali ed enogastronomia di qualità. Arte, Etica e Tecnologia sapientemente miscelate tra loro, sono le basi di un’esperienza a tutto tondo dedicata a fruitori esigenti e consapevoli, turisti e romani desiderosi di circondarsi del bello e del buono.Il nuovo Smart Grid Mall aprirà al pubblico nell’autunno 2022, ed è frutto di un importanteinvestimento complessivo di oltre 15 milioni di euroda parte di ...

