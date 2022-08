Serie A: Mourinho diventa autista di autobus (Di domenica 7 agosto 2022) 2022-08-05 17:36:48 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: JOsé Mourinho è un uomo poliedrico. Se qualche settimana fa è venuto alla luce il nuovo tatuaggio fatto per vantarsi di essere l’unico allenatore con tutti i titoli delle competizioni europee conquistati, ora l’allenatore portoghese è stato scoperto come futuro pilota della squadra. Mourinho ha avviato l’autobus e lo ha spostato di pochi metri, mentre i loro giocatori li incoraggiavano, fino a quando un veicolo appartenente a uno dei loro giocatori non li interrompe. Quindi il portoghese minacciato di premere l’acceleratore in un visibile tutto jolly, dall’ostacolo che si trovava sulla sua strada. Dopo che Mourinho ci ha provato riavviare l’autobus fino a quando non si presenta ... Leggi su justcalcio (Di domenica 7 agosto 2022) 2022-08-05 17:36:48A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: JOséè un uomo poliedrico. Se qualche settimana fa è venuto alla luce il nuovo tatuaggio fatto per vantarsi di essere l’unico allenatore con tutti i titoli delle competizioni europee conquistati, ora l’allenatore portoghese è stato scoperto come futuro pilota della squadra.ha avviato l’e lo ha spostato di pochi metri, mentre i loro giocatori li incoraggiavano, fino a quando un veicolo appartenente a uno dei loro giocatori non li interrompe. Quindi il portoghese minacciato di premere l’acceleratore in un visibile tutto jolly, dall’ostacolo che si trovava sulla sua strada. Dopo checi ha provato riavviare l’fino a quando non si presenta ...

salvione : Mourinho presenta l’attacco show: ecco come sarà la sua nuova Roma - CorSport : ???? #Mourinho presenta l’attacco show: ecco come sarà la sua nuova #Roma ?? - sportli26181512 : #Mourinho presenta l’attacco show: ecco come sarà la sua nuova Roma: Dopo Abraham, Dybala, Pellegrini, El Shaarawy… - sportli26181512 : Diretta #Roma-#ShakhtarDonetsk ore 20.45: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming: Previsti 65.000… - busiofan : @pomons2 Il milan fa ridere non ha rinforzato niente La Roma con Dybala, tammy e mourinho mentality e molto pericol… -