Israele: stasera il cessate il fuoco su Gaza (Di domenica 7 agosto 2022) - Lo riporta il quotidiano israeliano Haaretz. Le armi dovrebbero tacere a partire dalle 20 ora locale. I dettagli della tregua sono in corso di definizione nei colloqui fra le parti, con la ...

