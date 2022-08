Fischi per il Principe William: umiliazione pubblica per il nipote della Regina Elisabetta (Di domenica 7 agosto 2022) Il Principe ed erede al trono britannico William, fatto oggetto di Fischi in un pub, mentre si congratulava con una equipe calcistica di donne. Improvvisamente si sono levati dei Fischi mentre in tv andava in onda il Principe William, impegnato com’era a complimentarsi con delle calciatrici. Il video dell’insolito accaduto è rimbalzato sul web e ha fatto il giro della rete. E dire che l’occasione era altamente nobile, si direbbe pure cavalleresca. Sua Altezza Reale si congratulava con delle calciatrici inglesi della squadra Lionesses, vittoriose dopo l’incontro con il rivale team tedesco ai Campionati Femminili UEFA. La scena ha ripreso il Duca di Cambridge non solo salutare le donne, ma anche abbracciarle e intrattenersi sorridente in brevi battute. ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 7 agosto 2022) Iled erede al trono britannico, fatto oggetto diin un pub, mentre si congratulava con una equipe calcistica di donne. Improvvisamente si sono levati deimentre in tv andava in onda il, impegnato com’era a complimentarsi con delle calciatrici. Il video dell’insolito accaduto è rimbalzato sul web e ha fatto il girorete. E dire che l’occasione era altamente nobile, si direbbe pure cavalleresca. Sua Altezza Reale si congratulava con delle calciatrici inglesisquadra Lionesses, vittoriose dopo l’incontro con il rivale team tedesco ai Campionati Femminili UEFA. La scena ha ripreso il Duca di Cambridge non solo salutare le donne, ma anche abbracciarle e intrattenersi sorridente in brevi battute. ...

