Dixie Dean | il più grande Goleador dell’Inghilterra

(Di sabato 6 agosto 2022)IL… Esiste una squadra in Inghilterra, l’Everton con il suo stadio, il Goodison Park. Esiste una statua, fuori questo stadio, che rappresenta la storia, la leggenda, l’orgoglio di tutto il popolo “toffees”, come vengono soprannominati tifosi e squadra dell’Everton. Questa statua riporta una dicitura: “the most lethal header in the history of the game“e commemora le gesta di un calciatore capace di segnare 60 reti in 39 partite, record mai battuto in Premier League e che potrebbe essere oggetto di quota per i bookmakers inglesi. Sempre quella statua commemora anche la morte dello stesso calciatore, avvenuta in vecchiaia, da spettatore nello stadio, anni dopo, durante un derby perso con l’odiato Liverpool. Non bastasse, lo stesso Goodison Park è impregnato della presenza di quel mito senza tempo. Infatti le ceneri di quel calciatore, dopo ...