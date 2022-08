Cosa porta l’Iran nell’Indo Pacifico? (Di venerdì 5 agosto 2022) La notizia del possibile schieramento di un gruppo navale iraniano nell’Indo Pacifico per il momento non è confermata. Si parla comunque di un dispiegamento leggero, la fregata “IRIS Dena” e il tanker di supporto “Makran”, inviati non è chiaro in quale porzione di quella vastissima regione. Tutto è tuttavia interessante per annotare come anche Teheran inizia ad avere interesse verso quel lato di mondo. È possibile ipotizzare qualche esercitazione congiunta, principalmente con la Cina. Ce ne sono già state in passato, alcune nel Mar Arabico, dove la regione del Mediterraneo allargato si fonde con l’Oceano Indiano (e dunque con l’Indo Pacifico). Attività che per altro sarebbero in linea con l’indicazione strategico-militare dettata dalla Guida Suprema, Ali Khamenei, che qualche anno fa disse che l’Iran avrebbe dovuto ... Leggi su formiche (Di venerdì 5 agosto 2022) La notizia del possibile schieramento di un gruppo navale iranianoper il momento non è confermata. Si parla comunque di un dispiegamento leggero, la fregata “IRIS Dena” e il tanker di supporto “Makran”, inviati non è chiaro in quale porzione di quella vastissima regione. Tutto è tuttavia interessante per annotare come anche Teheran inizia ad avere interesse verso quel lato di mondo. È possibile ipotizzare qualche esercitazione congiunta, principalmente con la Cina. Ce ne sono già state in passato, alcune nel Mar Arabico, dove la regione del Mediterraneo allargato si fonde con l’Oceano Indiano (e dunque con l’Indo). Attività che per altro sarebbero in linea con l’indicazione strategico-militare dettata dalla Guida Suprema, Ali Khamenei, che qualche anno fa disse cheavrebbe dovuto ...

