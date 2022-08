Si tratta di un disturbo cronico invalidante che colpisce più spesso le donne, con gravi ripercussioni sulla sfera sessuale e non solo. Un’esperta ci spiega che cos’è la cistite interstiziale e perché è importante ricevere una diagnosi corretta (Di giovedì 4 agosto 2022) spesso confusa, soprattutto al suo esordio, con una normale cistite batterica, la cistite interstiziale è in realtà un disturbo cronico che interessa molte donne e che può avere un impatto estremamente invalidante nella vita di tutti i giorni. Qualche tempo fa a richiamare l’attenzione su questo disturbo, di cui si parla ancora poco, era stata l’attrice Francesca Neri che ha raccontato pubblicamente il suo calvario, durato anni, alle prese con il dolore cronico causato dalla cistite interstiziale. A complicare la situazione, spesso, c’è infatti la difficoltà che riscontrano molte donne nel ricevere una ... Leggi su iodonna (Di giovedì 4 agosto 2022)confusa, soprattutto al suo esordio, con una normalebatterica, laè in realtà unche interessa moltee che può avere un impatto estremamentenella vita di tutti i giorni. Qualche tempo fa a richiamare l’attenzione su questo, di cui si parla ancora poco, era stata l’attrice Francesca Neri che ha raccontato pubblicamente il suo calvario, durato anni, alle prese con il dolorecausato dalla. A complicare la situazione,, c’è infatti la difficoltà che riscontrano molteneluna ...

ilgiornale : Conduciamo vite troppo sedentarie e il caldo estivo non aiuta la ritenzione idrica, che può far gonfiare le nostre… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Sportmediaset - Il Galatasaray è in pressing per Rugani, per Raspadori si tratta di un'azione di disturbo della Juve htt… - infoitsport : Sportmediaset - Il Galatasaray è in pressing per Rugani, per Raspadori si tratta di un'azione di disturbo della Juve - TUTTOJUVE_COM : Sportmediaset - Il Galatasaray è in pressing per Rugani, per Raspadori si tratta di un'azione di disturbo della Juve - Barbaricino4 : @Sofy91696156 No non hai capito .. perdonami..in sintesi non stai facendo questo DM con me.. è una cosa diversa la… -