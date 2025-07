IN LIBRERIA – La passione sotto il segno del pallone

Immerso nel cuore pulsante di Napoli, il bar di Peppe racconta storie di passione, amicizia e tradizione attraverso gesti quotidiani e ricordi indelebili. Questo microcosmo napoletano, avvolto dall’aroma inconfondibile di caffè e dai sentimenti autentici della città , svela un mondo dove il calcio e la vita si intrecciano in un eterno abbraccio. Scoprite come un semplice locale può diventare il simbolo di un’intera comunità e delle sue emozioni più profonde.

Il bar di Peppe è il cuore pulsante di un microcosmo napoletano fatto di gesti, parole, ricordi e passioni. Un luogo minuscolo e accogliente, autentico porto di mare nel ventre di Napoli, dove l’odore di caffè si mescola a quello della nostalgia, della gioia e . L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it Š Lidentita.it - IN LIBRERIA – La passione sotto il segno del pallone

In questa notizia si parla di: libreria - passione - sotto - segno

È il 15 maggio 1796 quando Napoleone fa il suo ingresso trionfale a Milano, città che di lì a breve diventerà la capitale della Repubblica Cisalpina, stato satellite della Francia. Ad acclamarlo, sotto l’arco della Porta Romana, c’è anche il diciassettenne Luigi Ai Vai su Facebook

Chiude dopo 53 anni la Libreria dei Ragazzi di Milano: “Affitto insostenibile. Cerchiamo una nuova casa”; Chiude dopo 53 anni la Libreria dei Ragazzi di Milano: “Affitto insostenibile. Cerchiamo una nuova casa”; Come un libro ha salvato la vita di Alexandre: il viaggio verso la libreria dei sogni in Toscana.

Libri e scrittori sotto il segno dell'Acquario - Adelphi ha mandato da poco in libreria una nuova edizione di Memorie intime, il libro confessione che Simenon scrisse dopo il suicidio della figlia Marie- Lo riporta maremosso.lafeltrinelli.it

Oroscopo dei libri: cosa leggere per i nati sotto il segno dei Gemelli - Ogni mese, grazie al contributo dell’astrologa ed appassionata di libri Loredana Galiano, scopriamo in maniera giocosa le previsioni degli astri e i libri da leggere per ciascun segno ... Da libreriamo.it