Rrapaj resta al Ravenna | Speriamo nella serie C

Rrapaj resta al Ravenna, un vero simbolo di lealtà e passione. Con il prolungamento del contratto, il capitano italo-albanese conferma il suo impegno e il suo amore per questa maglia, pronto a scrivere nuovi capitoli di successo. "Per me, sarà la quarta stagione con questi colori addosso e sono..."

C’è solo un capitano. Ed è Paolo Rrapaj. Ieri mattina il Ravenna ha ufficializzato il prolungamento del rapporto professionale col jolly italo albanese, grandissimo protagonista delle ultime due annate, ma anche della stagione 2016-17, culminata con la promozione in serie C. "Sono chiaramente molto contento – ha commentato a caldo Rrapaj – di aver rinnovato l’accordo col Ravenna. Per me, sarà la quarta stagione con questi colori addosso e sono davvero felice e orgoglioso di continuare a percorrere questa strada insieme. Sono carico e motivato per affrontare la prossima stagione. Speriamo tutti che si tratti di un campionato professionistico di Legapro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Rrapaj resta al Ravenna: "Speriamo nella serie C"

