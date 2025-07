Espulsione Huijsen l’ex Juve salterà Real Madrid PSG! Punizione severa per il difensore spagnolo | prima del rosso una grande giocata già virale – VIDEO

L'espulsione di Dean Huijsen, ex difensore della Juventus, ha scosso il mondo del calcio: una decisione severa che potrebbe influenzare il cammino del Real Madrid nel Mondiale per Club. Prima del rosso, la sua grande giocata aveva già fatto il giro del web, rendendo l’episodio ancora più virale. Scopriamo tutti i dettagli di questa vicenda che potrebbe cambiare gli equilibri delle prossime sfide.

Espulsione Huijsen, l’ex Juve salterà Real Madrid PSG: tutti i dettagli del rosso nell’ultimo match. Il Real Madrid ha vinto 3-2 contro il Borussia Dortmund nei quarti di finale del Mondiale per Club, ma la vittoria è stata macchiata da un episodio che potrebbe pesare sulle speranze dei Blancos di arrivare in finale. Il difensore ex Juve, Dean Huijsen, è stato espulso nel recupero per un fallo da ultimo uomo su Guirassy, costringendo così il tecnico Xabi Alonso a rinunciare a una pedina fondamentale per il match contro il PSG, in programma martedì 8 luglio al MetLife Stadium di East Rutherford. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com