Ozzy Osbourne e Black Sabbath la reunion a Birmingham per un addio leggendario

Unisciti a noi nel rivivere un momento epico nel mondo della musica: la reunion dei leggende del heavy metal, Black Sabbath, a Birmingham, per un addio indimenticabile. Con Ozzy Osbourne e gli ormai iconici membri originali sul palco, questo evento ha scritto una pagina storica e emozionante. Un saluto che resterà inciso nella memoria di tutti i fan e degli appassionati di musica, consolidando il loro lascito leggendario.

(Adnkronos) – Un evento di portata storica per il panorama heavy metal. E’ quello che ha rappresentato il concerto d’addio dei Black Sabbath, chiamato ‘Back To The Beginning’, tenutosi allo stadio dell’Aston Villa a Birmingham, con la partecipazione di Ozzy Osbourne e gli altri membri originali della band.  Osbourne, 76 anni e affetto da . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ozzy Osbourne e Black Sabbath, la reunion a Birmingham per un addio leggendario

