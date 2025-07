Virtus Roscini affiancherà ancora coach Mastrangelo

Fare parte del gruppo e giocare un ruolo fondamentale nella crescita della squadra rappresenta per me un onore e una grande motivazione. La nostra passione e dedizione ci spingono a dare il massimo ogni giorno, rinnovando l’impegno per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi. Con questa determinazione, la Virtus Fano si prepara a scrivere nuove pagine di successo nel campionato di Serie A2.

La sua inseparabile e storica tavoletta sotto braccio, grazie alla quale gli avversari vengono studiati e monitorati, oltre ad una grande esperienza e professionalità a disposizione della prima squadra. Il fanese Roscini (foto) affiancherà ancora Mastrangelo nella guida tecnica della Virtus Fano in serie A2, un viceallenatore che in poche parole ha fatto e continua a fare la storia della pallavolo fanese: "Fare parte del gruppo e giocare un nuovo anno in A2 con la squadra della propria città non mi può far altro che contento - diceSimone Roscini -. Dopo un primo anno conoscitivo ora è chiaro che puntiamo a fare meglio e toglierci altre soddisfazioni.

