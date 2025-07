Stefano De Martino è single o ha una fidanzata? Finalmente parla lui e rivela tutto

Dopo settimane di speculazioni e gossip, finalmente Stefano De Martino rompe il silenzio e rivela tutta la verità sulla sua vita sentimentale. È ancora single o ha trovato la donna speciale che aspettava? La sua rivelazione shock lascerà i fan senza parole. Scopriamo insieme cosa ha dichiarato il noto showman di Rai Uno, tra curiosità e sorprese sorprendenti. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla sua attuale situazione amorosa.

