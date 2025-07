Wimbledon il programma di oggi | da Alcaraz a Sabalenka orario e dove vedere i match

Oggi a Wimbledon, un appuntamento imperdibile con gli ottavi di finale che promettono emozioni da cardiopalma. Dall’atteso incontro tra il campione in carica Carlos Alcaraz e Andrey Rublev, alla sfida tra la numero uno del ranking WTA Aryna Sabalenka e Elise Mertens, il torneo si accende di passione e spettacolo. Scopri orari, dove vedere i match in diretta e vivere questa giornata di pura tennis. Pronti a seguire ogni colpo?

(Adnkronos) – Domenica da non perdere a Wimbledon 2025. Oggi, 6 luglio, iniziano gli ottavi di finale dello Slam inglese. Subito in campo il campione in carica Carlos Alcaraz, che sul Centrale affronterà Andrey Rublev. La numero uno del ranking Wta Aryna Sabalenka se la vedrà invece con la belga Elise Mertens. Ecco il programma . 🔗 Leggi su Ildifforme.it