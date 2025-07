Accoltella il padre dopo la festa di compleanno la mamma lo disarma e chiama il 112 | arrestato 29enne

Una tragica scena di violenza sconvolge una famiglia in festa: un 29enne, dopo aver celebrato il compleanno, aggredisce il padre con 20 coltellate. La madre, eroica, interviene disarmando il figlio e chiamando immediatamente il 112. La polizia arresta il giovane per tentato omicidio, lasciando tutti sotto shock. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa drammatica vicenda.

Un 29enne ha aggredito il padre con 20 coltellate subito dopo la sua festa di compleanno. A lanciare l'allarme è stata la mamma che è intervenuta per disarmare il figlio e chiamare il 112. Il ragazzo è stato arrestato per tentato omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: padre - festa - compleanno - mamma

Santo Spirito fa festa all’amico Bob: "Con lui abbiamo fatto il botto". Gioia e gratitudine di padre Pagano - In una domenica di festa e gioia, la comunità di Santo Spirito si riunisce in un sentito ringraziamento per l’elezione di Leone XIV, il cardinale agostiniano già priore generale.

Accoltella il padre dopo la festa di compleanno, la mamma lo disarma e chiama il 112: arrestato 29enne; Milano, sferra 20 coltellate al padre mentre dorme dopo la festa di compleanno: arrestato 29enne. A disarmarlo è stata la mamma; Buon compleanno, mamma.

Accoltella il padre dopo la festa di compleanno, la mamma lo disarma e chiama il 112: arrestato 29enne - A lanciare l’allarme è stata la mamma che è intervenuta per disarmare il figlio e chiamare il 112. Da fanpage.it

Milano, sferra 20 coltellate al padre mentre dorme dopo la festa di compleanno: arrestato 29enne. A disarmarlo è stata la mamma - I colpi contro il genitore si sono concentrati sul volto: rischia di perdere un occhio. milano.corriere.it scrive