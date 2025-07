Disability Pride Month | che cos’è e perché l’Italia ha deciso di celebrarlo a settembre e non a luglio

Il Disability Pride Month è un’occasione per celebrare l’orgoglio e i diritti delle persone con disabilità, nato dagli Stati Uniti come movimento di rivendicazione civile. In Italia, però, questa celebrazione si svolge a settembre, un mese simbolico che segna un momento di consapevolezza e inclusione. La scelta di questa data riflette l’impegno nazionale nel promuovere una cultura di rispetto e pari opportunità, dove “nulla su di noi, senza di noi” diventa il mantra per un futuro più giusto e inclusivo.

Luglio è il mese simbolo dedicato alle rivendicazioni e all’orgoglio delle persone con disabilità. Il Disability Pride Month (DPM) nasce dai movimenti che soprattutto negli Stati Uniti lottavano per rivendicare diritti anche per le persone con disabilità. “Nulla su di noi, senza di noi” era lo slogan ripreso dagli anni ’60-’70. Viene scelto luglio perché proprio in quel mese (il 26 luglio 1990) il Congresso a Washington approva l’ American with Disabilities Act (ADA), legge federale che sancisce il divieto di ogni forma di discriminazione ai danni delle donne e degli uomini con disabilità. Il movimento internazionale del Disability Pride, tra gli obiettivi preposti, lotta per portare avanti il contrasto all’abilismo sistemico e allo stigma che spesso accompagna la definizione di disabilità, creando una controcultura di ‘nuovi’ valori e riconoscendo la dignità di ogni essere umano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Disability Pride Month: che cos’è e perché l’Italia ha deciso di celebrarlo a settembre (e non a luglio)

