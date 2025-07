Ravenna Women, nuova era. E si affida a Mauro Rotondi.

Con una storia segnata da sfide e rinascite, il Ravenna Women si appresta a scrivere un nuovo capitolo. Dopo le difficoltà di retrocessioni e la speranza di un ripescaggio in serie C, la squadra guarda avanti con rinnovato entusiasmo. Affidandosi all’esperienza di Mauro Rotondi, proveniente dall’Accademia Spal, il club si prepara a riscoprire il suo splendore e tornare tra le grandi del calcio femminile italiano.

Inizia una nuova era al Ravenna Women che, dopo due retrocessioni consecutive e precipitata dalla serie B all’Eccellenza regionale – ma potrebbe ancora essere ripescata in serie C – cerca un rilancio per tornare nel calcio che conta. Il Ravenna femminile, infatti, si affida al manager laziale Mauro Rotondi per la sua rinascita. Il nuovo direttore proviene da Ferrara, precisamente dall’Accademia Spal, dove nel 2017 ha iniziato il progetto estense al femminile. E i risultati parlano per lui: negli ultimi quattro anni il settore giovanile della Spal ha raggiunto obiettivi impensabili all’inizio con tante vittorie a livello regionale, dalle Under15 alle Under19 passando per l’Under17 con alcune annate giunte anche alle finali nazionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it