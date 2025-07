Modena Volley Tam tam Davyskiba-Galatasaray Ma il clan del giocatore smentisce

Il mondo della pallavolo è in fermento: dopo i successi di Davyskiba sulla sabbia di Gomel, ora si infiamma la polemica riguardo al suo possibile trasferimento a Istanbul. Il giocatore, libero da impegni con le Nazionali, ha attirato l'attenzione non solo per le vittorie recenti, ma anche per le voci di un imminente trasferimento che potrebbe cambiare gli equilibri della prossima stagione. Ma il clan del giocatore smentisce categoricamente queste indiscrezioni, lasciando tutti in attesa di sviluppi.

Nell'ultima settimana ha fatto parlare di sé per i successi sulla sabbia di casa di Gomel, Bielorussia: Vlad Davyskiba infatti, libero da impegni con le Nazionali, ha trionfato assieme ad Andrey Marchenko (stella del Belgorie Belgorod) in un torneo sulla sabbia di casa, ma nelle ultime quarantotto ore si è parlato di lui soprattutto per una notizia uscita come un fulmine a ciel sereno, ovvero quella del suo imminente trasferimento a Istanbul, per giocare tra le file del Galatasaray. Una notizia rimbalzata su diversi siti e su diverse pagine social turche, ma smentita dal clan vicino al giocatore.

