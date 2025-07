Sicurezza in provincia di Salerno estate rovente

L'estate in provincia di Salerno si fa ancora più intensa, non solo per le temperature roventi, ma anche per l'importanza di garantire la sicurezza dei cittadini. Con la recente deliberazione C.P. 20/2025, la Provincia si impegna attivamente a promuovere l'istituzione di un Commissariato di Polizia nel Vallo di Diano, un passo fondamentale per rafforzare la tutela e la tranquillità della comunità. È un intervento che promette di fare la differenza nella vita di tutti, assicurando un futuro più sicuro e sereno.

Tempo di lettura: 2 minuti “Con la deliberazione C.P. 202025 avente ad oggetto “Proposta di istituzione Commissariato della Polizia di Stato nel Vallo di Diano”, la Provincia di Salerno si impegna a farsi parte attiva presso il Ministero dell’Interno e le altre sedi competenti affinché vengano intraprese al più presto le possibili iniziative volte all’istituzione del Commissariato di Polizia di Stato nel Vallo di Diano, quale punto di riferimento per il coordinamento delle attività di sicurezza e contrasto alla criminalità anche per il Golfo di Policastro-zona del Bussento, Sele, Tanagro, Alburni e Valle del Calore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sicurezza in provincia di Salerno, estate rovente

In questa notizia si parla di: salerno - provincia - sicurezza - estate

Castel San Giorgio, il Pd rilancia con De Simone, Scala e i protagonisti della Dc in provincia di Salerno - Castel San Giorgio si prepara a un rilancio politico con il Partito Democratico che, sotto la guida di De Simone, coinvolge i protagonisti della Democrazia Cristiana in provincia di Salerno.

Salerno: nuovi agenti e più controlli per l'estate. Vietri: "Sulla sicurezza De Luca smentisce il suo sindaco" #Salerno #PositanoNotizie #FdI #PNo Vai su Facebook

Viaggi in auto d’estate: i consigli dell’ACI Salerno per partire in sicurezza - Salernonotizie.it; Estate a Salerno e provincia, potenziati vigilanza e controllo del territorio; La nuova ordinanza di sicurezza balneare per Salerno e provincia: regole aggiornate per l’estate 2025.

Viaggi in auto d’estate: i consigli dell’ACI Salerno per partire in sicurezza - Stampa Con l’arrivo dell’estate e l’inizio delle vacanze, cresce il numero di automobilisti in partenza per mete turistiche, weekend fuori porta o semplici spostamenti stagionali. Riporta salernonotizie.it

Estate Sarnese 2025: sicurezza rafforzata, più agenti in strada nei weekend e nei festivi - Stampa Con l’arrivo dell’estate, il Comune di Sarno ha varato il progetto “Estate Sarnese 2025”, un piano straordinario di rafforzamento dei servizi della Polizia Municipale, volto a garantire maggior ... Si legge su salernonotizie.it