Nico Gonzalez Juve l’addio è sempre più probabile | dopo il Marsiglia spuntano altri club e un sogno Può finanziare l’arrivo di due giocatori Ultime

Il futuro di Nico Gonzalez alla Juventus si fa sempre più incerto, con l’ipotesi di un addio che si fa strada. Dopo il possibile trasferimento al Marsiglia, emergono nuovi interessamenti da club di Premier League e altri sogni di mercato. La volontà di finanziare l’arrivo di due nuovi talenti potrebbe essere la mossa vincente per rilanciare le ambizioni bianconere. Resta da scoprire quale sarà la prossima tappa di questa intricata vicenda di mercato.

Nico Gonzalez Juve, l’addio ai bianconeri è sempre più probabile: tutti gli aggiornamenti sul futuro dell’argentino. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Nico Gonzalez è stato proposto al Marsiglia, che sta seguendo con attenzione la sua situazione. Il club francese potrebbe essere una destinazione interessante anche per Weah. Inoltre, ci sono sondaggi anche dalla Premier League, ma Nico Gonzalez sembra avere un sogno in mente: giocare al River Plate. Questo scenario lascia intravedere una possibile partenza dell’attaccante argentino dalla Juventus, che, a sua volta, deve trovare risorse per rinforzare la rosa, con i principali obiettivi Jadon Sancho e Francisco Conceicao. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nico Gonzalez Juve, l’addio è sempre più probabile: dopo il Marsiglia spuntano altri club e un sogno. Può finanziare l’arrivo di due giocatori. Ultime

In questa notizia si parla di: gonzalez - nico - juve - addio

Diretta gol Serie A: gli aggiornamenti LIVE della 37ª giornata – Paredes riporta in vantaggio la Roma; Nico Gonzalez la sblocca a Torino; Richardson riporta avanti i Viola - Segui gli aggiornamenti live della 37ª giornata di Serie A 2024-25, con scorci sulle emozioni più intense: Paredes porta in vantaggio la Roma, Nico Gonzalez si sblocca a Torino, mentre Richardson regala il vantaggio ai Viola.

La Juventus pronta alla rivoluzione: non solo Douglas Luiz, anche Nico Gonzalez verso l'addio Due degli acquisti più onerosi della scorsa estate possono lasciare la Juventus: i bianconeri valutano offerte per Nico Gonzalez. Sì, alla Juventus si prepara un'altr Vai su Facebook

Nico #Gonzalez è sulla lista dei partenti La #Juve spera di ricavarci questa cifra Vai su X

La Juventus pronta alla rivoluzione: non solo Douglas Luiz, anche Nico Gonzalez verso la cessione; Occhio, al Mondiale ci si gioca la Juve: Comolli pesa tutti sul mercato, chi sbaglia può dire addio; Nico Gonzalez torna sull'addio alla Fiorentina: Quando arriva la Juve....

Nico Gonzalez Juve, futuro più che mai in bilico: lui vorrebbe restare, in caso di cessione il club lo sostituirebbe così. La strategia - Nico Gonzalez Juve, futuro più che mai in bilico: lui vorrebbe restare, in caso di cessione il club lo sostituirebbe così. Come scrive juventusnews24.com

Mercato Juventus: quel giocatore ha espresso una volontà molto chiara! Vuole lasciare i bianconeri per approdare nella sua squadra del cuore - Vuole dire addio alla Vecchia Signora per approdare nella sua squadra del cuore Nico Gonzalez sta vivendo un periodo di ... Si legge su juventusnews24.com