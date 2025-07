Ananda Devi | orrore e bellezza dell’isola di Mauritius

In un’isola di Mauritius, tra profumi esotici e onde che sussurrano segreti, un giovane si perde tra la bellezza e l’orrore dell’amore. A diciassette anni, tutto diventa intensamente vivido: i sentimenti, le emozioni, i desideri nascosti. Un viaggio tra passione e scoperta, tra il dolce e il drammatico, in cui ogni sguardo e ogni tocco raccontano un mondo sconosciuto. E così, il cuore si apre a un’esperienza che cambierà per sempre...

“Nessuno sa che si può amare così, a diciassette anni. Mi immergo nell’acqua notturna di Eva. Mi tuffo nella sua visione torbida. Affogo nel suo fango, nella sua innocenza. Me ne frego di quello che è, di quello che fa. Sono l’ombelico ammiccante sopra la cintura dei suoi jeans. Sono il tallone tondo del suo piede nudo nei sandali. Sono il ricordo della sua risata così rara, della sua forza, della sua sfida. Non vedo nient’altro. Le mie frasi sui muri non sono più vergate con inchiostro nero ma bianco, e la penna si riempie e si svuota da sé, con formidabili fiotti.” Eva dalle sue rovine, di Ananda Devi (traduzione di Giuseppe Giovanni Allegri; Utopia Editore), è un solido, bellissimo romanzo breve che scava nelle profondità dell’esperienza interiore, facendo emergere, con lirismo e verosimiglianza, la violenza endemica degli esseri umani e la loro disperata ricerca di identità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ananda Devi: orrore e bellezza dell’isola di Mauritius

