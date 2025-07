Roma Rizzitelli consiglia | Sul mercato prenderei Ederson e Scamacca

Roma si prepara a un futuro brillante sotto la guida di Gasperini, con il mercato che promette grandi colpi. Ruggiero Rizzitelli, ex attaccante giallorosso, ha espresso entusiasmo per le scelte societarie e ha svelato le sue preferenze: “Prenderei Ederson e Scamacca”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di rinforzi di qualità per sognare grandi traguardi. La squadra si sta dunque rinnovando, e le mosse di mercato sono pronte a scrivere un nuovo capitolo.

La nuova Roma ha iniziato a prendere forma con l’arrivo di Gasperini ed il nuovo organigramma societario, mentre l’attesa è per quelli che potranno essere i nuovi volti provenienti dal mercato. Di tutti questi temi ha parlato Ruggiero Rizzitelli, ex attaccante giallorosso che è stato intervistato dal Corriere della Sera. Queste le sue parole a partire dal neo tecnico: “Gasperini va benissimo, la scelta dell’allenatore è perfetta e va bene anche che sia rimasto Ranieri. Massara è una garanzia, conosce bene la piazza e mi rassicura. Ma serve di più. Serve una squadra. E finché il mercato è bloccato, finché non si muove una foglia, io posso anche essere tranquillo, però fino a un certo punto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Rizzitelli consiglia: “Sul mercato prenderei Ederson e Scamacca”

In questa notizia si parla di: roma - rizzitelli - mercato - consiglia

Roma, Rizzitelli: “Soulé ha fatto bene ma deve migliorare. Ranieri va ringraziato” - La sfida tra Torino e Roma chiuderà il campionato dei giallorossi, con speranze di Champions League ancora vive.

Torino, l'ex Rizzitelli:| 'Occhio ai colpi in entrata'; Roma, Rizzitelli consiglia: Sul mercato prenderei Ederson e Scamacca.

Rizzitelli a Il Messaggero su Abraham: "Ha perso fiducia. Futuro? Difficile da valutare" - TUTTO mercato WEB - L'ex attaccante della Roma Ruggiero Rizzitelli, in un'intervista rilasciata a Il Messaggero, ha parlato del bomber giallorosso Tammy Abraham e dei problemi che sta avendo in questa stagione: "L ... Secondo tuttomercatoweb.com

Il Tempo apre con Rizzitelli: "Roma, il peggio è passato. Dovbyk sia più cattivo" - TUTTO mercato WEB - Ex giallorosso tra il 1988 e il '94, le parole di Ruggiero Rizzitelli sulla sua ex squadra sono comparse in taglio alto sulla prima pagina odierna de Il Tempo: "Roma, il peggio è passato ... Da tuttomercatoweb.com